Государственный обвинитель запросил 11 лет колонии для Михаила Ефремова

Сегодня в Пресненском суде Москвы прокурор сказала, что есть все основания признать актера виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека. Она также обратила внимание на то, что Ефремов неоднократно привлекался к административной ответственности, что является отягчающим обстоятельством.

Поддержать Михаила Ефремова в суд вновь пришел актер Никита Джигурда. Он утверждает, что Ефремова вынудили признаться в преступлении, которое он не совершал. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев сказал, что отправка артиста в колонию на 11 лет будет угрожать его жизни.