Замглавы администрации президента Сергей Кириенко сообщил, что перенес коронавирус

Когда это произошло – он не уточнил. COVID-19 ранее был выявлен у некоторых членов российского правительства, в частности, у главы Минэнерго Александра Новака, а также у вице-премьера Юрия Трутнева.
2020-09-03T14:34:43+03:00
2020-09-03T14:34:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:34, 03 сентября 2020
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