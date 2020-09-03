Глава СВР Нарышкин не исключает, что ситуация вокруг Алексея Навального могла быть провокацией западных спецслужб

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин не исключает, что ситуация вокруг Алексея Навального могла быть провокацией западных спецслужб, и отравление политика – это фальсификация. Так он прокомментировал заявление Александра Лукашенко о том, что есть перехват разговора Варшавы и Берлина, который свидетельствует об этом. Белорусский президент пообещал премьеру РФ Михаилу Мишустину предоставить соответствующую запись.
2020-09-03T14:34:05+03:00
2020-09-03T14:46:58+03:00
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14:34, 03 сентября 2020
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