Прения сторон по делу артиста Михаила Ефремова проходят в эти минуты в Пресненском суде Москвы

Обвинение просит для него реальный срок.

Слушания по делу Михаила Ефремова снова собрали у здания суда на Зоологической улице большую толпу. Эпатажный личностей сегодня несколько меньше, чем в некоторые из прошлых дней. Например, нет участников скандальных телешоу и актёра Никиты Джигурды, зато пришёл пожилой мужчина, который утверждает, что контролирует погоду. Также среди десятков съёмочных групп, артиста ожидала и его своего рожа группа поддержки — несколько женщин, которые считают, что Ефремов невиновен, и каждый раз громко приветствуют как самого фигуранта дела, так и его адвоката.

Началось заседание с того, что актёр впервые за все время разбирательства признал вину. В полной мере, слова ему ещё не предоставили. Первой в прениях выступила сторона обвинения.

Прокурор запросил для Ефремова одиннадцать лет колонии общего режима. И он, и адвокаты, неоднократно объявляли, что вина артиста полностью доказана. Юристы также указывали на то, что Ефремов даже не попробовал загладить вину перед семьей погибшего, а его молчание на заседаниях мешало узнать правду у трагедии.

В свою очередь адвокат артиста назвал заявления оппонентов циничными. Он подчеркнул, что неоднократно пытался договориться с родственниками погибшего о компенсации, но они отказывались от переговоров.

Михаила Ефремова судят по статье о нарушении ПДД, которое повлекло за собой гибель человека. Вечером 8 июня но автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой машиной. В итоге не водитель, 57-летний Сергей Захарченко, скончался.