В Беслане сегодня проходят главные траурные мероприятия, посвященные 16-й годовщине теракта

Люди несут цветы, игрушки, бутылки с питьевой водой.

«Беслан этого точно не забудет», — говорят мне жители города, которые пришли на панихиду. Все жители съехались к этой школе в дни теракта, все они возвращаются сюда, уже чтобы почтить память погибших.

Спортзал уже давно превращен в мемориал, здесь нет пустого места, все в цветах, плакатах, посланиях из разных стран с выражением поддержки и соболезнований. Дыры в деревянном полу, пробитые 3 сентября 2004 года закрыты красными гвоздиками.

Жительница Беслана Ольга, которая принимала пострадавших в поликлинике, с трудом вспоминает о тех днях, но забывать их, по ее словам нельзя.

Периодически в зале раздаются рыдания, если зайти внутрь и посмотреть на пришедших, практически у всех можно увидеть красные от слез глаза, находится внутри действительно очень тяжело.Но туда всегда приходят люди, осетины считают это своим долгом.

Часто можно увидеть и организованные группы. Школьник Заур, который учится в осетинском городе Ардон, тоже в школе №1 попал сюда именно так. После траурной панихиды в спортзале состоится церемония и на городском кладбище, где похоронены жертвы трагедии. Оно получило название «Город ангелов».

Жертвами теракта в Беслане стали 334 человека, 186 из них – дети. Памятная акция прошла сегодня и в Москве. Цветы возложили, в том числе, и европейские дипломаты. Президент Владимир Путин, как подтвердили в Кремле, в памятных мероприятиях не участвовал, как и в предыдущие годы.