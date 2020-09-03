В Минске проходит встреча между Александром Лукашенко и Михаилом Мишустиным

В Минске в эти минуты проходит встреча между белорусским президентом Александром Лукашенко и премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Лукашенко и Мишустин беседуют с глазу на глаз, однако президент Белоруссии уже успел заявить, что стороны значительно продвинулись в решении наболевших вопросов. Более конкретные договоренности возможно будут достигнуты позже, на правительственном уровне, поскольку в Минск приехала представительная делегация российского кабмина. Переговоры проходят на фоне сложной политической обстановки в Белоруссии. Массовые протесты против итогов выборов не прекращаются с начала августа. Александр Лукашенко полагает, что волнения направляются и организовываются из-за рубежа. Он обвинил в этом власти Украины, Чехии, Польши и Литвы, добавив, что соседи должны сосредоточиться на решении собственных проблем, кроме того Лукашенко продолжил дрейф в сторону России, отправив в отставку главу КГБ страны Валерия Вакульчика. Именно он перед выборами докладывал Президенту о задержании приехавших из России вагнеровцев.

Новым председателем КГБ Белоруссии стал бывший руководитель Комитета государственного контроля Иван Тертель.