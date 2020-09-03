Призывы к санкциям против России из-за отравления Алексея Навального звучат в Европе и США

В том числе, со стороны политика, который может стать американским президентом.

В украинском МИДе требуют от международного сообщества «надлежащим образом» отреагировать на покушение на Навального – в том числе с помощью санкций – это может заставить власти России прекратить грубо нарушать права человека, говорится в заявлении. В Вашингтоне также обеспокоены сообщениями из Германии. Соединенные Штаты готовы ввести персональные финансовые санкции против виновных в отравлении Навального, заявил представитель Совбеза Белого дома Джон Уллиот, напомнивший, что Россию не впервые обвиняют в применении боевого отравляющего вещества «Новичок». Сенатор-демократ Роберт Менендес также считает, что, если вина Москвы подтвердиться, необходимо ввести новые санкции. Его коллега, сенатор-республиканец Том Коттон даже озвучил конкретное предложение, правда, оно адресовано Германии – он считает, что лучшим способом привлечь к россиян к ответственности стала бы остановка проекта газопровода «Северный поток-2», которому США уже давно противостоят. Реакции на ситуацию с Алексеем Навальным требует лично от американского лидера Дональда Трампа его оппонент на предстоящих президентских выборах, кандидат от демократов Джо Байден. Он осудил Трампа за, тот, что тот публично не озвучил свою позицию, отказывается противостоять президенту России Владимиру Путину. Он считает необходимым привлечь режим Путина к ответственности за свои преступления. Напомним, что в США действует закон о контроле над химическим оружием, он предполагает введение персональных санкций. После отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля по требованию Великобритании похожий механизм создал и Евросоюз.

Депутаты немецкого парламента требуют прекратить строительство нового газопровода из России в Германию в качестве реакции на отравление Алексея Навального.

Председатель Комитета бундестага по международным делам Норберт Реттген заявил в интервью телеканалу ARD, что стратегическое партнерство с Россией уже давно было лишь пустой мечтой. Политик предложил в качестве европейского ответа сохранять минимальное уважение перед гражданским достоинством человека. Реттген заявил: «Мы снова брутально столкнулись с уничижительной реальностью режима Путина».

Соратник Меркель по Христианско-демократическому союзу подчеркнул, что если сейчас проект «Северный поток 2» будет закончен, это было бы «максимальным подтверждением для Владимира Путина продолжать именно эту политику, поскольку он даже получает за это вознаграждение». Реттген заявил, что российский президент понимает только один язык – экономическое давление. Поэтому он предлагает прекратить поставки газа из России. Остановить проект требует также оппозиция бундестага – партия «Зеленых».

Ангела Меркель ранее однозначно заявила, что фактически неприемлемо смешивать политические темы, в том числе ситуацию вокруг Навального, и экономический проект. Канцлер ФРГ жесточайшим образом осудила преступление, подчеркнув, что проведет консультации с партнерами в Евросоюзе и НАТО о совместной реакции на случившееся. Ранее правительство ФРГ потребовало полного, скорейшего и прозрачного расследования обстоятельств отравления в России.

Председатель Восточного комитета союза «Немецкая промышленность» Оливер Хермес заявил, что канцлер ФРГ по понятным причинам отрицает совмещение покушения на Навального с санкциями против «Северного потока 2». По его словам, экономическая реакция затронет непричастные к преступлению предприятия и народ России. «Северный поток 2» — российское предприятие. В строительстве газопровода участвуют несколько западных концернов, в том числе из Германии.

Алексею Навальному сегодня посвящены многие публикации в западной прессе. Авторитетные издания в ряде стран Европы и США выражают уверенность в том, что за отравлением политика стоит российское государство.

С появлением новых доказательств факта отравления Алексея Навального и того, что это было сделано с одобрения и по заказу государства Евросоюзу нужно действовать согласованно и решительно, считают на Западе. – Издание Шпигель отмечает, что немецкому правительству нужно определиться, как вести дела с режимом, устраняющим своих критиков, в том числе и за пределами России. Французская Либерасьон уверена, что Германия уже не желает ограничиваться выражением недовольства по дипломатическим каналам. Меркель, по мнению значительной части общественности, должна прекратить политику невмешательства, позволяющую Москве безнаказанно уничтожать оппонентов.

Реакция Москвы на потенциальные политические угрозы деградировала настолько, что государство уже функционирует как смесь соперничающих кланов, где каждый из элементов руководствуется собственной логикой, а не интересами системы, в целом, — приводит Би-би-си мнение газеты Нью-Йорк таймс. «Отравление Навального напрямую ведет к российским шпионским агентствам и к двери самого Путина», — считает британская Гардиан.

Между тем, в Кремле заявили, что не понимают, что может быть причиной каких-либо новых санкций. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее в Кремле неоднократно ставили под сомнение сам факт отравления Алексея Навального.

Тем временем, семье политика необходимо содействие российских дипломатов. Как сообщила в Твиттере пресс-секретарь основателя ФБК Кира Ярмыш, сын Алексея Навального не может приехать в Берлин, чтобы увидеть отца в немецкой клинике из-за проблем с документами. Необходимо оформить доверенность, для чего супруге политика Юлии Навальной нужно попасть в консульство, однако, как пишет Кира Ярмыш, для этого потребуется ждать целых три недели.

И в завершение темы — Александр Лукашенко неожиданно заявил о перехвате разговора Берлина и Варшавы об Алексее Навальном.

Как утверждает президент Белоруссии, из этого разговора якобы следует, что отравления Навального не было и это все фальсификация. Лукашенко пообещал направить материалы в российское ФСБ.