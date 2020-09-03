Z Архив новостей новости
5 21 6 2604
14:04, 03 сентября 2020

Призывы к санкциям против России из-за отравления Алексея Навального звучат в Европе и США

В том числе, со стороны политика, который может стать американским президентом.

В украинском МИДе требуют от международного сообщества «надлежащим образом» отреагировать на покушение на Навального – в том числе с помощью санкций – это может заставить власти России прекратить грубо нарушать права человека, говорится в заявлении. В Вашингтоне также обеспокоены сообщениями из Германии. Соединенные Штаты готовы ввести персональные финансовые санкции против виновных в отравлении Навального, заявил представитель Совбеза Белого дома Джон Уллиот, напомнивший, что Россию не впервые обвиняют в применении боевого отравляющего вещества «Новичок». Сенатор-демократ Роберт Менендес также считает, что, если вина Москвы подтвердиться, необходимо ввести новые санкции. Его коллега, сенатор-республиканец Том Коттон даже озвучил конкретное предложение, правда, оно адресовано Германии – он считает, что лучшим способом привлечь к россиян к ответственности стала бы остановка проекта газопровода «Северный поток-2», которому США уже давно противостоят. Реакции на ситуацию с Алексеем Навальным требует лично от американского лидера Дональда Трампа его оппонент на предстоящих президентских выборах, кандидат от демократов Джо Байден. Он осудил Трампа за, тот, что тот публично не озвучил свою позицию, отказывается противостоять президенту России Владимиру Путину. Он считает необходимым привлечь режим Путина к ответственности за свои преступления. Напомним, что в США действует закон о контроле над химическим оружием, он предполагает введение персональных санкций. После отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля по требованию Великобритании похожий механизм создал и Евросоюз.

Депутаты немецкого парламента требуют прекратить строительство нового газопровода из России в Германию в качестве реакции на отравление Алексея Навального.

Председатель Комитета бундестага по международным делам Норберт Реттген заявил в интервью телеканалу ARD, что стратегическое партнерство с Россией уже давно было лишь пустой мечтой. Политик предложил в качестве европейского ответа сохранять минимальное уважение перед гражданским достоинством человека. Реттген заявил: «Мы снова брутально столкнулись с уничижительной реальностью режима Путина».

Соратник Меркель по Христианско-демократическому союзу подчеркнул, что если сейчас проект «Северный поток 2» будет закончен, это было бы «максимальным подтверждением для Владимира Путина продолжать именно эту политику, поскольку он даже получает за это вознаграждение». Реттген заявил, что российский президент понимает только один язык – экономическое давление. Поэтому он предлагает прекратить поставки газа из России. Остановить проект требует также оппозиция бундестага – партия «Зеленых».

Ангела Меркель ранее однозначно заявила, что фактически неприемлемо смешивать политические темы, в том числе ситуацию вокруг Навального, и экономический проект. Канцлер ФРГ жесточайшим образом осудила преступление, подчеркнув, что проведет консультации с партнерами в Евросоюзе и НАТО о совместной реакции на случившееся. Ранее правительство ФРГ потребовало полного, скорейшего и прозрачного расследования обстоятельств отравления в России.

Председатель Восточного комитета союза «Немецкая промышленность» Оливер Хермес заявил, что канцлер ФРГ по понятным причинам отрицает совмещение покушения на Навального с санкциями против «Северного потока 2». По его словам, экономическая реакция затронет непричастные к преступлению предприятия и народ России. «Северный поток 2» — российское предприятие. В строительстве газопровода участвуют несколько западных концернов, в том числе из Германии.

Алексею Навальному сегодня посвящены многие публикации в западной прессе. Авторитетные издания в ряде стран Европы и США выражают уверенность в том, что за отравлением политика стоит российское государство.

С появлением новых доказательств факта отравления Алексея Навального и того, что это было сделано с одобрения и по заказу государства Евросоюзу нужно действовать согласованно и решительно, считают на Западе. – Издание Шпигель отмечает, что немецкому правительству нужно определиться, как вести дела с режимом, устраняющим своих критиков, в том числе и за пределами России. Французская Либерасьон уверена, что Германия уже не желает ограничиваться выражением недовольства по дипломатическим каналам. Меркель, по мнению значительной части общественности, должна прекратить политику невмешательства, позволяющую Москве безнаказанно уничтожать оппонентов.

Реакция Москвы на потенциальные политические угрозы деградировала настолько, что государство уже функционирует как смесь соперничающих кланов, где каждый из элементов руководствуется собственной логикой, а не интересами системы, в целом, — приводит Би-би-си мнение газеты Нью-Йорк таймс. «Отравление Навального напрямую ведет к российским шпионским агентствам и к двери самого Путина», — считает британская Гардиан.

Между тем, в Кремле заявили, что не понимают, что может быть причиной каких-либо новых санкций. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее в Кремле неоднократно ставили под сомнение сам факт отравления Алексея Навального.

Тем временем, семье политика необходимо содействие российских дипломатов. Как сообщила в Твиттере пресс-секретарь основателя ФБК Кира Ярмыш, сын Алексея Навального не может приехать в Берлин, чтобы увидеть отца в немецкой клинике из-за проблем с документами. Необходимо оформить доверенность, для чего супруге политика Юлии Навальной нужно попасть в консульство, однако, как пишет Кира Ярмыш, для этого потребуется ждать целых три недели.

И в завершение темы — Александр Лукашенко неожиданно заявил о перехвате разговора Берлина и Варшавы об Алексее Навальном.
Как утверждает президент Белоруссии, из этого разговора якобы следует, что отравления Навального не было и это все фальсификация. Лукашенко пообещал направить материалы в российское ФСБ.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Карина Орлова журналист

«Еще двенадцать лет»: Трампа официально выдвинули на новый срок Дональд Трамп же, обещали выступающие, станет президентом закона и порядка. Общий посыл всех сторонников был про-военный, про-силовой и ультра-патриотический. Без того, чтобы не наткнуться на флаг, нельзя было ступить и шагу ни на одной из локаций съезда…

5 241 6 22474 28.08
Блоги

Сергей Марков политолог

Беслан Задуман был не просто огромный теракт. Задумано было взорвать войну между осетинами и ингушами. И вражду между христианами и мусульманами. Чтобы загорелся весь Северный Кавказ…

5 125 6 11879 02.09
Новости

Западная пресса выражает уверенность, что за отравлением Алексея Навального стоит российское государство Британская газета The Guardian пишет, что яд «Новичок», которым был отравлен Алексей Навальный – это визитная карточка Москвы…

5 70 6 6946
Новости

В Кремле не видят повода для обвинений России в случившемся с Алексеем Навальным, — заявил Дмитрий Песков По словам пресс-секретаря президента, Москва с самого начала разъясняет свою позицию, и надо быть глухим, чтобы этого не слышать…

5 55 6 5889
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Прорыв из Хартума в Абу-Даби Когда-то именно арабские режимы породили палестинскую проблему и не давали ей ослабнуть – с единственной целью: задушить ею Израиль. Оказалось все наоборот…

5 109 6 13483 31.08
Блоги

+ Лукашенко: Отравление Навального — фальсификация Лукашенко: Отравление Навального — фальсификация Сделали они это, чтобы «отбить охоту у Путина сунуть нос в дела Белоруссии»…

5 102 6 12626 13:55
Новости

Западная пресса обвинила российские власти в отравлении Алексея Навального Заявления канцлера Германии Ангелы Меркель вызвали многочисленные отклики…

5 45 6 5687
Блоги

Генпрокуратура РФ направила в Минюст Германии запрос с просьбой предоставить данные о лечении Алексея Навального К запросу прилагаются данные доследственной проверки причин госпитализации политика в России. Ответа Генпрокуратура пока не получила…

5 47 6 6822 01.09
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Евреи были правы! Украина не запрещает русский язык – ему обеспечены все права, как языка меньшинства, в том числе образование на в частных школах и ВУЗах…

5 363 6 61086 31.08
Новости

Глава комитета по внешней политике парламента Германии поставил под сомнение завершение проекта «Северный поток-2» Норберт Рётген призвал к ясной и жесткой реакции на отравление Алексея Навального…

5 29 6 5023
Блоги

+ Беслан. Без слов Беслан. Без слов Спортзал школы №1...

5 65 6 11841 07:47
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Единственный путь к реальным переменам Цель оппозиции в новых условиях — переоснование российского государства: созыв Учредительного собрания, принятие легитимной и по-настоящему народной Конституции и строительство на ее основе современной страны…

5 94 6 17519 31.08
Блоги

Егор Жуков журналист «Эха Москвы»

+ На меня напали. Навального отравили. Что дальше? На меня напали. Навального отравили. Что дальше? И так появляется порочный круг. Беспредел вызывает страх. Страх вызывает еще больший беспредел…

5 110 6 20876 09:06
8читать ;смотреть
Новости

Лукашенко сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина о фальсификации заявления Меркель об отравлении Навального Об этом президент Белоруссии сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину…

5 60 6 11545
Блоги

Сергей Марков политолог

Что дальше? Российское государство будет признано частично преступным и в отношении него будут отменены нормы международного общения. Лучше готовиться к этому уже сейчас…

5 60 6 11740 12:13
Блоги

Правительство Германии: В анализах Алексея Навального есть следы яда «Новичок» Федеральное правительство ФРГ решительно осуждает эту атаку. Российское правительство должно объяснить этот инцидент…

5 364 6 72685 02.09

Популярное за неделю

Новости

Ефремов в суде: Я признаю свою вину Об этом сообщает из Пресненского суда наш корреспондент…

5 17 6 15413
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

В Чите мальчишка прикурил от свечи в храме — это уголовное дело. А лидер оппозиции лежит в коме — ну действительно, в чем тут уголовное дело?..

5 110 6 95595 29.08
#слушать 49:59 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
Как вы оцениваете заявление Путина о том, что Россия готова направить силовиков в Белоруссию, если возникнет реальная угроза политической стабильности?
5 59 6 12834 28.08
Блоги

Борис Жуйков доктор химических наук

Почему Навальный не умер Чтобы отравить специальным веществом типа «новичок», потребуется всего-то порядка 1 миллиграмма (и кроме того, это вещество может довольно быстро распасться)...

5 216 6 324327 29.08
Блоги

Илья Яшин политик

+ Почему Навальный выжил Почему Навальный выжил Нам говорят: это всё домыслы, потому что у спецслужб промахов не бывает. Хотели бы убить — был бы уже мертв. Это не так. Спецслужбы при Путине деградировали, операции зачастую поручают откровенным идиотам…

5 185 6 158812 31.08
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8719110
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4618195

Сегодня в эфире