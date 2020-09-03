Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что перенес новый коронавирус, поэтому пока не планирует вакцинироваться.
«Я не вакцинировался, у меня все проще: перенес уже коронавирус, поэтому антитела у меня остались», — сказал Кириенко журналистам на фестивале «Таврида — Арт» в четверг.
Сергей Кириенко заявил, что переболел коронавирусом
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что перенес новый коронавирус, поэтому пока не планирует вакцинироваться.