В Кремле не видят поводов для особых заявлений российского президента в связи с отравлением Навального – Песков

В Кремле не видят поводов для особых заявлений российского президента в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы».

«По всей видимости, если федеральный канцлер делает такие заявления, значит, имеются какие-то существенные результаты исследований специалистов. Не зная, что это за результаты, мы не можем давать оценку. Не видим каких-либо поводов для особых заявлений главы нашего государства. Мы надеемся, что удастся установить причины произошедшего, мы в этом заинтересованы, мы этого хотим, для этого нам нужна информация из Германии. Информации из Германии мы пока не имеем», — сказал он.

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с заявлением по поводу отравления Алексея Навального. Канцлер заявила, что эксперты бундесвера предоставили ясные доказательства того, что А.Навальный был отравлен нервно-паралитическим ядом из группы «Новичок». Глава немецкого кабинета министров потребовала от правительства России объяснений по поводу случившегося.