Корабли Тихоокеанского флота направлены на помощь терпящему бедствие в Индийском океане танкеру «Нью Даймонд»

Корабли Тихоокеанского флота направлены на помощь терпящему бедствие в Индийском океане панамскому танкеру «Нью Даймонд». Он сейчас находится неподалеку от побережья Шри-Ланки. Команда судна, за исключением двух членов экипажа, покинула танкер и находится на спасательных лодках. Об этом говорится в сообщении российского Национального центра управления обороной.
2020-09-03T15:06:00+03:00
2020-09-03T15:06:02+03:00
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15:06, 03 сентября 2020
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