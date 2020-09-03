Корабли Тихоокеанского флота направлены на помощь терпящему бедствие в Индийском океане танкеру «Нью Даймонд»

Корабли Тихоокеанского флота направлены на помощь терпящему бедствие в Индийском океане панамскому танкеру «Нью Даймонд». Он сейчас находится неподалеку от побережья Шри-Ланки. Команда судна, за исключением двух членов экипажа, покинула танкер и находится на спасательных лодках. Об этом говорится в сообщении российского Национального центра управления обороной.