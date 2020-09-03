Министр культуры призывает наследников В.Цоя обратиться в суд, если у них есть претензии к создателям фильма «Цой»

Министр культуры Ольга Любимова призывает наследников Виктора Цоя обратиться в суд, если у них есть претензии к создателям фильма «Цой». Сегодня она сказала, что продюсеры подали документы в установленный законодательством срок, никаких нарушений обнаружено не было, в связи с чем Минкульт был обязан выдать прокатное удостоверение. Напомним, сын Цоя Александр опубликовал на своей странице в соцсети копию письма на имя Владимира Путина. В нем он называет картину порочащей доброе имя Виктора Цоя и его близких и просит провести проверку.
2020-09-03T15:06:00+03:00
2020-09-03T15:06:27+03:00
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15:06, 03 сентября 2020
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