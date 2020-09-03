Лукашенко сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина о фальсификации заявления Меркель об отравлении Навального

Александр Лукашенко утверждает, что есть перехват разговора Варшавы и Берлина о том, что заявление Ангелы Меркель об отравлении российского политика Алексея Навального – это фальсификация. Об этом президент Белоруссии сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину, который сегодня проводит переговоры в Минске. «Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель (она заявила, что ему — Навальному — хотели закрыть рот) мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там (на западных рубежах Беларуси) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было», — отметил он. Лукашенко пообещал предоставить соответствующую запись. Также он предупредил, что Запад готовит «пакости» в отношении России перед региональными выборами. Напомним, они должны состояться в следующие выходные.