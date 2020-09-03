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Эксклюзив Эха 13:31, 03 сентября 2020

Песков:МВД выполняет доследственную проверку в связи с отравлением Навального без дополнительного указания президента

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы», «МВД выполняет доследственную проверку и все необходимые действия без какого-либо указания президента. Для этого совершенно нет необходимости в указаниях президента», — сказал он.

Д.Песков также подчеркнул, что для возбуждения уголовного дела о попытке отравления необходима информация об исследовании немецких врачей, выявившем отравляющее вещество в организме Алексея Навального.

«Мы не имеем информации от наших коллег в Берлине. Все анализы, которые были взяты, все образцы биологических проб не позволили нашим специалистам – это и врачи, и токсикологи, – выявить какие-либо отравляющие вещества. Вчера мы услышали из Берлина, что однозначно установлено отравляющее вещество, более того заявлено, что это химическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Если это так, то для доследственных проверочных действий, которые выполняют наши следователи, необходимо понять, что же установили наши германские коллеги. Надеемся, что мы получим эту информацию», — заключил он.



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