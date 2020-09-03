Германия пока не ответила на запросы России об исследовании, которое выявило вещество, отравившее Навального

Германия пока не отвечает на запросы России об исследовании, которое выявило вещество, отравившее оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы», «Генпрокуратура России направила запрос о правовой взаимопомощи в Берлин, который был получен германской стороной, ответа пока не последовало. Вчера в ходе беседы в МИД нашему послу в Берлине также не было предоставлено конкретной информации о результатах исследований германских специалистов, которые позволили им прийти к выводу об отравлении. В этой связи мы можем повторить, что до отправки пациента в Берлин взятые многочисленные анализы и исследования не выявили каких-либо отравляющих веществ. Мы безусловно заинтересованы в восстановлении причин произошедшего с берлинским пациентом. Наши следственные органы проводят необходимые проверочные действия. Этим действиям однозначно поможет информация германской стороны. Повторяю до сих пор какой-либо информации мы не получили. Надеемся, что это произойдет в ближайшее время и поможет выяснить, что же стало причиной того состояния, в котором сейчас находится пациент», – сказал он.

Д.Песков также добавил, что говорить об обвинениях РФ в отравлении политика неуместно.

«Я бы здесь аккуратно говорил насчет обвинения российского государства. Все-таки обвинений нет и нет никакого повода для обвинений российского государства. И никакие обвинения мы не склонны воспринимать в этой связи», — заключил он.