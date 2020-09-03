Боевые корабли РФ направлены на помощь терпящему бедствие в Индийском океане танкеру

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота срочно направлен на оказание помощи танкеру New Diamond, который терпит бедствие в Индийском

океане. Об этом сообщили в четверг журналистам в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО).



«Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», большого морского танкера «Борис Бутома», осуществляющий плановый переход в Андаманское море для участия в совместном российско-индийском военно-морском учении «Индра Нэви», направлен в район нахождения терпящего бедствие танкера New Diamond (порт приписки Панама) в Индийском океане», — отметили в НЦУО.