Прокуратура запросила 11 лет лишения свободы для актера Михаила Ефремова

Этим утром он впервые признал вину, но гособвинение сочло его раскаяние неискренним, — передает корреспондент «Эха Москвы». Кроме журналистов, у суда Ефремова встречали и его поклонники. Одна из них сказала нашему корреспонденту, что хотела бы поддержать артиста. Свою позицию сегодня озвучит сторона защиты.