Прокуратура запросила 11 лет лишения свободы для актера Михаила Ефремова

Этим утром он впервые признал вину, но гособвинение сочло его раскаяние неискренним, — передает корреспондент «Эха Москвы». Кроме журналистов, у суда Ефремова встречали и его поклонники. Одна из них сказала нашему корреспонденту, что хотела бы поддержать артиста. Свою позицию сегодня озвучит сторона защиты.
2020-09-03T13:06:27+03:00
2020-09-03T13:06:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:06, 03 сентября 2020
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