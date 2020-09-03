В Беслане третий день проходят траурные мероприятия в память о жертвах теракта в школе номер 1

Беслан – это трагедия не только осетинского народа, но и всей России, рассказал нашему корреспонденту Анзор Габуев, который приехал в Северную Осетию из Санкт-Петербурга почтить память погибших. «Приехали специально именно на третье число, чтобы скорбеть вместе со всем осетинским народом. Естественно, это и моя трагедия, это и мои дети. Не только для осетин, но и для всех здравомыслящих людей в России это трагедия, когда дети погибают просто так. Хоть прошло такое время, но это не забывается и не забудется никогда», — сказал он. Бесланская учительница Валентина Дахно сообщила корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы», что рассказывает своим ученикам о трагедии. «Это никогда не забудется. Дети, если с каждым про это говорить, воспринимают это как боль. Они все это понимают, и в семьях это так воспитывают», — отметила она. Митинги и уроки мужества пройдут по всей России в память о жертвах теракта в Беслане.
2020-09-03T13:05:55+03:00
2020-09-03T13:08:47+03:00
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Эксклюзив Эха 13:05, 03 сентября 2020
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