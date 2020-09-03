В Кремле не видят повода для обвинений России в случившемся с Алексеем Навальным, — заявил Дмитрий Песков

По словам пресс-секретаря президента, Москва с самого начала разъясняет свою позицию, и надо быть глухим, чтобы этого не слышать, — передает ТАСС. Песков вновь сказал, что для возбуждения уголовного дела нет повода и напомнил, что идет доследственная проверка. Также он сказал, что не видит поводов для каких-либо особых заявлений главы государства Владимира Путина по ситуации с его политическим оппонентом.

Между тем, накануне выступила Ангела Меркель, хотя Алексей Навальный не является гражданином ее страны. Она заявила, что он стал жертвой преступления и призвала Москву ответить на возникшие вопросы. Ангела Меркель подчеркнула, что присутствие в анализах Алексея Навального вещества из группы «Новичок» не вызывает сомнения.