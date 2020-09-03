Суд в Словакии приговорил к 25 годам тюрьмы фигуранта дела о резонансном убийстве журналиста Яна Куциака и его невесты

Виновным в соучастии в преступлении признан Томаш Сабо. При этом двое других фигурантов – бизнесмен Мариан Кочнер, о котором говорилось как о заказчике, и Алена Жукова, которая проходила как посредник, признаны невиновными, — передает словацкое радио.