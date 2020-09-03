Суд в Словакии приговорил к 25 годам тюрьмы фигуранта дела о резонансном убийстве журналиста Яна Куциака и его невесты

Виновным в соучастии в преступлении признан Томаш Сабо. При этом двое других фигурантов – бизнесмен Мариан Кочнер, о котором говорилось как о заказчике, и Алена Жукова, которая проходила как посредник, признаны невиновными, — передает словацкое радио.
2020-09-03T12:35:18+03:00
2020-09-03T12:35:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2703299-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:35, 03 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Еще двенадцать лет»: Трампа официально выдвинули на новый срок Дональд Трамп же, обещали выступающие, станет президентом закона и порядка. Общий посыл всех сторонников был про-военный, про-силовой и ультра-патриотический. Без того, чтобы не наткнуться на флаг, нельзя было ступить и шагу ни на одной из локаций съезда…