Президент Черногории Мило Джуканович объявил, что он и его партия переходят в оппозицию

В интервью австрийскому телеканалу ОРФ он сказал, что 41 мандат в парламенте получит коалиция из трех партий, а его демократическая партия социалистов будет иметь на одно место меньше. Джуканович подчеркнул, что не собирается полемизировать народной волей граждан.