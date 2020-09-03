Президент Черногории Мило Джуканович объявил, что он и его партия переходят в оппозицию

В интервью австрийскому телеканалу ОРФ он сказал, что 41 мандат в парламенте получит коалиция из трех партий, а его демократическая партия социалистов будет иметь на одно место меньше. Джуканович подчеркнул, что не собирается полемизировать народной волей граждан.
2020-09-03T12:34:28+03:00
2020-09-03T12:34:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2703295-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:34, 03 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Еще двенадцать лет»: Трампа официально выдвинули на новый срок Дональд Трамп же, обещали выступающие, станет президентом закона и порядка. Общий посыл всех сторонников был про-военный, про-силовой и ультра-патриотический. Без того, чтобы не наткнуться на флаг, нельзя было ступить и шагу ни на одной из локаций съезда…