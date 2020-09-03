В посольстве Египта сообщили, что россиянам по прибытии в страну не потребуется карантин

В аэропорту Каира туристы должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, — передает ТАСС. На днях сообщалось, что сдать его можно будет прямо в аэропорту. С этого дня разрешены полеты из России в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы. Правда, речь не идет о прямых рейсах на египетские курорты – только в Каир.