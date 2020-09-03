В посольстве Египта сообщили, что россиянам по прибытии в страну не потребуется карантин

В аэропорту Каира туристы должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, — передает ТАСС. На днях сообщалось, что сдать его можно будет прямо в аэропорту. С этого дня разрешены полеты из России в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы. Правда, речь не идет о прямых рейсах на египетские курорты – только в Каир.
2020-09-03T12:33:58+03:00
2020-09-03T12:33:58+03:00
https://echo.msk.ru/news/2703293-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:33, 03 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Еще двенадцать лет»: Трампа официально выдвинули на новый срок Дональд Трамп же, обещали выступающие, станет президентом закона и порядка. Общий посыл всех сторонников был про-военный, про-силовой и ультра-патриотический. Без того, чтобы не наткнуться на флаг, нельзя было ступить и шагу ни на одной из локаций съезда…