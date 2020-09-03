Александр Лукашенко обвинил Польшу, Чехию, Литву и Украину в управлении протестами в Белоруссии

Об этом сообщает госагентство БелТА. Президент назвал самым важным не допустить разжигания пожара в Минске. Лукашенко сегодня поменял местами глав КГБ и секретаря Совета национальной безопасности. В Минске сегодня на фоне продолжающихся массовых протестов пройдут переговоры с белорусским руководством делегации из России, которую возглавляет премьер Михаил Мишустин.