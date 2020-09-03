Глава комитета по внешней политике парламента Германии поставил под сомнение завершение проекта «Северный поток-2»

Норберт Рётген призвал к ясной и жесткой реакции на отравление Алексея Навального. В интервью телеканалу АРД он выразил уверенность в необходимости пересмотреть все отношения с Россией. Накануне в немецком правительстве сообщили, что в организме Алексея Навального найдены следы военного яда из группы «Новичок». По утверждению британской стороны, схожим веществом, которое признано химическим оружием, были отравлены в Солсбери бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. В Кремле подчеркнули, что до отправки в Берлин в организме Алексея Навального отравляющих веществ не было.