Кира Ярмыш: Сын Алексея Навального Захар не может приехать к отцу в берлинскую клинику

Сын Алексея Навального Захар не может приехать к отцу в берлинскую клинику, — сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. По ее словам, для этого супруге основателя ФБК Юлии Навальной нужно оформить доверенность в консульстве, но чтобы попасть туда, ей нужно ждать три недели, — написала Кира Ярмыш в своем Твиттере. Алексей Навальный с 22 августа находится в берлинской клинике Шарите. По заявлению властей Германии, он был отравлен военным ядом из группы «Новичок». Политик, по словам врачей, остается в коме.
2020-09-03T12:31:44+03:00
2020-09-03T12:43:32+03:00
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12:31, 03 сентября 2020
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