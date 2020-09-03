Кира Ярмыш: Сын Алексея Навального Захар не может приехать к отцу в берлинскую клинику

Сын Алексея Навального Захар не может приехать к отцу в берлинскую клинику, — сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. По ее словам, для этого супруге основателя ФБК Юлии Навальной нужно оформить доверенность в консульстве, но чтобы попасть туда, ей нужно ждать три недели, — написала Кира Ярмыш в своем Твиттере. Алексей Навальный с 22 августа находится в берлинской клинике Шарите. По заявлению властей Германии, он был отравлен военным ядом из группы «Новичок». Политик, по словам врачей, остается в коме.