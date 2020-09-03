Ураганный ветер оторвал во Владивостоке плавучий док, который налетел на причал

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Тихоокеанского флота, пострадавших нет, корабли и подлодки ущерба не получили, частично поврежден причал. Плавучий док принадлежит заводу «Восточная верфь». Сообщается, что три буксира уже отвели его в безопасное место.