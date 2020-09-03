Прокуратура запросила реальный срок для артиста Михаила Ефремова

Слушания по его делу уже подходят к концу. Обвинитель утверждает, что для исправления Михаила Ефремова необходимо отправить его в колонию общего режима. Срок для него прокуратура затребовала почти максимальный — 11 лет лишения свободы. При этом представитель ведомства все же попросил суд признать ряд смягчающих обстоятельств, среди которых он назвал государственные награды Ефремова и его занятие благотворительностью.

Прокурор отдельно отметил, что вина артиста доказана как показаниями свидетелей, которые видели, что на момент аварии он был в состоянии алкогольного опьянения, так и различными экспертизами, которые показали, что автомобиль Ефремова был в исправен, а водитель был вменяем.

Сейчас в рамках прений сторон выступают адвокаты родственников погибшего. Ни Ефремову, ни его юристам слова ещё не давали, но в самом начале заседания артист кратко сказал, что признаёт вину.

Автомобиль Михаила Ефремова выехал на встречную полосу в центре Москвы вечером 8-ого июня. В итоге он вырезался в грузовую машину. Позже скончался ее водитель 57-летний Сергей Захаров.