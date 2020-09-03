Президент Белоруссии Александр Лукашенко поменял местами главу КГБ и секретаря Совета безопасности

Об этом сообщает государственное агентство БелТА. Назначенный секретарем Совета безопасности Валерий Вакульчик возглавлял КГБ с 2012 года. Новым руководителем ведомства стал Иван Тертель, который с 2008 года до июня нынешнего был заместителем председателя КГБ. Кадровая рокировка произошла на фоне продолжающихся массовых протестов с требованиями отставки Александра Лукашенко.

В Минске сегодня пройдут переговоры руководства Белоруссии с российской делегации во главе с премьером Михаилом Мишустиным. Оппозиции Белоруссии цели поездки неизвестны, сказала координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. Белорусская оппозиция неоднократно предпринимала попытки связаться с российскими властями, — добавила Мария Колесникова.