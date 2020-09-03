Западная пресса обвинила российские власти в отравлении Алексея Навального

Заявления канцлера Германии Ангелы Меркель вызвали многочисленные отклики. Следы отравляющего вещества класса Новичок, которое по официальному заявлению правительства Германии были найдены в организме российского оппозиционера позволили западным изданиям сделать множество выводов разного масштаба и убедительности. Нью-Йорк Таймс полагает, что Навального пытались устранить, чтобы он не сумел объединить протестный потенциал, проявившийся в Минске и Хабаровске. В то же время, газета уверяет, что инцидент говорит о слабости всей системы, которая не функционирует как единое целое. Помимо теорий публикации изобилуют хлесткими определениями. Немецкий Шпигель пишет, что Россия продолжает превращаться в государство-изгой, темного противника Европы. Испанская Эль Паис впрямую обвиняет в случившемся президента России Владимира Путина, а французская Либерасьон называет Новичок «автографом российского лидера».

Британская Гардиан назвала Новичок визитной карточкой Путина, добавив, что это «яркая неоновая вывеска, а не намек».