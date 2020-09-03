В ГСК «Энергетик» незаконно сносят гаражи жителей Москвы – депутат

В гаражно-строительном кооперативе «Энергетик» незаконно сносят гаражи жителей Москвы. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Московской городской думы Сергей Митрохин.

«Сюда приехала строительная техника, экскаваторы, большая толпа полиции приехала, они без предъявления каких-либо документов начали крушить здесь гаражи. Документы ранее были обещаны, их так и не прислали. У ворот собралась большая толпа, ворота закрыты, никого не пускают, имущество граждан сносят без решения суда и даже без ордера ОАТИ, который обязаны предъявить при проведении таких работ. Творится полный беспредел», – сказал он.

Депутат добавил, что жители не получали компенсацию за уничтожение их гаражей. С.Митрохин подчеркнул, что намерен обратиться в прокуратуру с требованием проверить законность действий московских властей.