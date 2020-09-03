Прощание с актрисой Ириной Печерниковой пройдет в Москве завтра

Как сообщили РБК в Гильдии актеров кино, траурное мероприятие пройдет в зале Центральной клинической больницы гражданской авиации без прессы. Затем будет кремация. Похоронят Ирину Печерникову на Ваганьковском кладбище. О смерти актрисы стало известно в понедельник. Она умерла, не дожив день до своего 75-летия. Ирина Печерникова прославилась ролью учительницы в фильме «Доживем до понедельника».
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Российская власть проигрывает в интерпретации — что случилось с Навальным Сформирована сильная логичная, внутренне мало противоречивая объяснительная модель. Ответная интерпретация практически отсутствует. Вместо нее старая не работающая модель — давайте дождемся результатов следствия. Да не будет уже никогда таких результатов следствия, которым все поверят!..