Прощание с актрисой Ириной Печерниковой пройдет в Москве завтра

Как сообщили РБК в Гильдии актеров кино, траурное мероприятие пройдет в зале Центральной клинической больницы гражданской авиации без прессы. Затем будет кремация. Похоронят Ирину Печерникову на Ваганьковском кладбище. О смерти актрисы стало известно в понедельник. Она умерла, не дожив день до своего 75-летия. Ирина Печерникова прославилась ролью учительницы в фильме «Доживем до понедельника».