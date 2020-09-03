Дональд Трамп призвал американцев проголосовать за него дважды – очно и по почте, чтобы проверить систему

Американский лидер сказал об этом во время предвыборной поездки в штат Северная Каролина. Фрагмент его общения с журналистами показал телеканал CNN и отметил, что попытка проголосовать более чем 1 раз станет нарушением законодательства. Провести голосование по почте призывают демократы из-за пандемии коронавируса. Дональд Трамп резко против, он считает, что это приведет к масштабным фальсификациям. Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Основным соперником Трампа является бывший вице-президент Джозеф Байден.
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