Александр Лукашенко, как передает РИА Новости, сменил секретаря Совбеза страны и главу КГБ

Агентство ссылается на один из белорусских телеграм-каналов. Имя нового руководителя комитета госбезопасности не приводится. Тем временем, по сведениям источника РИА вместе с российским премьером Михаилом Мишустиным в Минск летят министр энергетики Александр Новак и министр финансов Антон Силуанов. Переговоры должны пройти сегодня в белорусской столицы. В республике не утихают массовые протесты с требованием отставки Александра Лукашенко.