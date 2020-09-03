По данным Минздрава, испытания уже зарегистрированной вакцины от коронавируса завершатся только в конце 2022 года

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на реестр ведомства. В августе президент Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, однако, препарат, созданный центром имени Гамалеи не прошел этапа массовых испытаний на тысячах добровольцев. При этом им планируется прививать, в первую очередь, военных, медиков и учителей.