В Беслане третий день проходят траурные мероприятия в память о жертвах теракта в школе номер 1 – корреспондент

В Беслане третий день проходят траурные мероприятия в память о жертвах теракта в школе номер 1. Об этом сообщил в прямом эфире журналист радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Соломин.

«В Беслане это центральное событие. Здесь все сейчас живут ощущением траура. Он начался первого сентября и сегодня основной день, потому что именно третьего сентября была развязка, самые кровавые события и больше всего жертв. В спортзале школы номер 1 сейчас идет молебен, собираются люди, и жители Беслана, и те, кто приехал в этот день в Северную Осетию, и родственники и члены семей погибших. Внутри в спортзале все усыпано игрушками, очень много бутылок с питьевой водой – один из главных символов этого траура. Потому что заложники, находившееся в этом здании в течение трех дней, мучились жаждой, им не давали пить», — сказал он.

Журналист подчеркнул, что траурные мероприятия будут проходить в Беслане в течение всего дня, в частности, люди посетят кладбище, где похоронены жертвы теракта.

Захват заложников в школе номер 1 в Беслане в 2004 году унес жизни 333 человек, из них 186 детей. С 1 сентября в течение трех дней в Беслане проходит трехдневная вахта памяти по погибшим во время теракта.