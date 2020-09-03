ФСБ утверждает, что ее сотрудники нашли в Волгоградской области тайник с оружием и взрывчаткой

В ведомстве заявили, что были изъяты четыре автомата Калашникова, тротиловые шашки и взрывчатое вещество пластит весом около трех килограммов, а также детонаторы и компоненты для бомбы с пультом дистанционного управления. По данным ФСБ, все это принадлежало организованной преступной группировке, которой руководил Владимир Кадин, убитый в 2011.