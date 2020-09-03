Обвинение запросило для Михаила Ефремова 11 лет колонии общего режима

Об этом передает корреспондент «Эха Москвы» из зала суда. Гособвинитель заявила, что исправление актера возможно лишь в условии изоляции от общества, — передает из Пресненского суда наш корреспондент. Прокурор отметила, что вина актера в смертельном ДТП в центре Москвы полностью доказана. По мнению обвинения, Михаил Ефремов начал употреблять алкоголь еще за день до ДТП, после чего зашел в бар «Ulyss», затем сел в свою машину и отправился в поездку, превышая скорость и нарушая другие ПДД. Михаил Ефремов, который настаивал на своей невиновности, сегодня неожиданно признал вину. Ранее он отрицал и утверждал, что много выпил и ничего не помнит. Сторона обвинения сочла его раскаяние неискренним. По статье о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека, ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.