МИД Украины призвал ввести санкции против России из-за отравления Алексея Навального

В заявлении ведомства возлагается ответственность за преступление на российские власти. Призывы к ответным шагам звучат также в Сенате США и парламенте Германии.

Главной мишенью стал совместный российско-германский проект Северный поток-2. Остановить его строительство потребовала оппозиционная немецкая партия «Зеленых». ТАСС цитирует главу фракции в парламенте страны Катрин Геринг-Эккард, которая заявила, что северный поток больше не является тем, что Германия может реализовывать вместе с Россией. Привлечь русских к ответственности путем остановки строительства потребовал американский сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон. Кандидат в президенты от демократической партии Джо Байден использовал ситуацию вокруг Навального как аргумент в предвыборной компании. Он обвинил своего конкурента президента США Дональда Трампа в отсутствии реакции за заявления правительства Германии. В унисон прозвучали и слова экс-президента Украины Петра Порошенко, который выразил надежду, что за громкими декларациями последует ужесточение режима санкций.

Накануне в правительстве Германии объявили, что Алексей Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок». В то же время, в Кремле ставят под сомнение сам факт отравления Алексея Навального.