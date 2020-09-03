В Беслане проходят траурные мероприятия в память о жертвах теракта в школе

Именно в этот день 16 лет назад начался штурм здания, захваченного террористами.

В спортзале школы номер 1 всегда очень тихо, никто не нарушает тишину, а снаружи просьба выключать звук мобильных телефонов. Это место тишины и скорби, люди приходят сюда плакать. Внутри играет только музыка — классическая, самое узнаваемое произведение наверное «Реквием» Моцарта.

Но сегодня здесь поет живой церковный хор, читают молитвы, сегодня главный — третий день ежегодного траура, в память о страшной трагедии, случившейся 16 лет назад. «С каждым годом все это дается все сложнее и сложнее», — сказала накануне Анета Гадиева из комитета «Бесланские матери». Насколько я знаю, помимо официальных мероприятий здесь проходят и сугубо личные — с участием только родственников. И никто не может их пропустить, это действительно не прекращающийся траур. «Боль не уходит», — говорят бесланские матери. Это чувствуется в Беслане, здесь это центральное событие и даже несмотря на то, что дата не круглая, люди приходят сюда, приносят цветы, игрушки, питьевую воду — символ конкретно этого траура.

После молебна в спортзале первой школы церемония будет проходить в другом важнейшем месте Беслана — на кладбище «Город ангелов», где похоронены жертвы трагедии.

Жертвами теракта в Беслане стали 334 человека, 186 из них – дети.