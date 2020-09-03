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10:38, 03 сентября 2020

Число выявленных случаев COVID-19 за сутки в РФ выросло на 4 995

Число выявленных случаев COVID-19 за сутки в РФ выросло на 4 995, до 1 009 995, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 4 995 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1200 (24,0%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Добавляется, что за время пандемии в стране зарегистрировано 1 009 995 случаев. Темп прироста составил 0,5%. Число летальных исходов из-за болезни за сутки выросло на 114, всего умерли 17 528 человек.



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