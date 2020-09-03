Компания Твиттер подтвердила взлом одного из аккаунтов премьер-министра Индии Нарендры Моди

В администрации соцсети сказали, что ведут расследование и пока не знают, смогли ли хакеры получить доступ к дополнительным учетным записям политика. Взлом был в июле этого года, злоумышленники разослали всем подписчикам, которых 2,5 миллиона человек, просьбу о пожертвованиях криптовалютой в основанный индийским премьером национальный фонд помощи. В Твиттере отметили, что этот взлом не повлиял на личный аккаунт Нарендры Моди, у которого более 61 миллиона подписчиков.