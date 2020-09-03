Дональд Трамп пригрозил лишить федерального финансирования города США, которые, по его мнению, стали зонами беззакония

Президент подписал соответствующий меморандум. Как передают американские СМИ, речь идет о Вашингтоне, Нью-Йорке, Портленде и Сиэтле. Власти этих городов Трамп неоднократно обвинял в бездействии во время массовых протестов против расизма и полицейского произвола.