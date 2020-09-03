Дональд Трамп пригрозил лишить федерального финансирования города США, которые, по его мнению, стали зонами беззакония

Президент подписал соответствующий меморандум. Как передают американские СМИ, речь идет о Вашингтоне, Нью-Йорке, Портленде и Сиэтле. Власти этих городов Трамп неоднократно обвинял в бездействии во время массовых протестов против расизма и полицейского произвола.
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«Еще двенадцать лет»: Трампа официально выдвинули на новый срок Дональд Трамп же, обещали выступающие, станет президентом закона и порядка. Общий посыл всех сторонников был про-военный, про-силовой и ультра-патриотический. Без того, чтобы не наткнуться на флаг, нельзя было ступить и шагу ни на одной из локаций съезда…
Российская власть проигрывает в интерпретации — что случилось с Навальным Сформирована сильная логичная, внутренне мало противоречивая объяснительная модель. Ответная интерпретация практически отсутствует. Вместо нее старая не работающая модель — давайте дождемся результатов следствия. Да не будет уже никогда таких результатов следствия, которым все поверят!..