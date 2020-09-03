В первом этапе испытаний вакцины от коронавируса от центра «Вектор» участвовали только 9 человек

В первом этапе испытаний вакцины от коронавируса от центра «Вектор», по информации Роспотребнадзора, участвовали только 9 человек. В ведомстве сегодня сообщили, что 9 добровольцев 31 августа были повторно вакцинированы и 1 сентября покинули стационар с хорошим самочувствием. По международным нормам, всего должно быть три этапа испытаний, причем последний – самый массовый, с тысячами участников. Но российская вакцина, созданная Центром имени Гамалеи, была зарегистрирована до третьего этапа испытаний. Он должен пройти осенью.