В первом этапе испытаний вакцины от коронавируса от центра «Вектор» участвовали только 9 человек

В первом этапе испытаний вакцины от коронавируса от центра «Вектор», по информации Роспотребнадзора, участвовали только 9 человек. В ведомстве сегодня сообщили, что 9 добровольцев 31 августа были повторно вакцинированы и 1 сентября покинули стационар с хорошим самочувствием. По международным нормам, всего должно быть три этапа испытаний, причем последний – самый массовый, с тысячами участников. Но российская вакцина, созданная Центром имени Гамалеи, была зарегистрирована до третьего этапа испытаний. Он должен пройти осенью.
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