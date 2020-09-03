РИА Новости: Министр энергетики России Александр Новак будет участвовать в переговорах с властями Белоруссии

Министр энергетики России Александр Новак будет участвовать в переговорах с властями Белоруссии, — передает РИА Новости. Агентство ссылается на источник. По его сведениям, глава Минэнерго перенес запланированную на сегодня поездку в Татарстан, и вместо этого посетит Минск в составе делегации премьер-министра Михаила Мишустина.