Ефремов в суде: Я признаю свою вину

Актер Михаил Ефремов заявил в суде, что признает свою вину в ДТП на Садовом кольце в Москве, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает из Пресненского суда корреспондент «Эха Москвы». «Хочу сделать заявление, ваша честь. Я не спал несколько ночей, я решил, что признаю свою вину», — заявил артист перед прениями сторон, не уточнив деталей. Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев настаивал, что обнаружил некое доказательство невиновности своего подзащитного. Ефремов отказался от первоначального признания вины. В суде артист говорил, что в тот день выпил бутылку водки и ничего не помнит. При этом Ефремов отказывался от услуг Пашаева, но затем он вновь стал его защитником. Сегодня Генпрокуратура в Пресненском суде, как ожидается, запросит наказания для Ефремова. По делу о ДТП со смертельным исходом артисту грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.