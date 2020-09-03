В Екатеринбурге сегодня прощаются со знаменитым писателем Владиславом Крапивиным

Он всегда был готов прийти на помощь другим и жил по тем же принципам, что и герои его книг. Об этом рассказала «Эху Москвы» главный редактор издания «МБХ медиа» Вероника Куцылло, которая с детства дружила с писателем. Владислав Крапивин умер 1 сентября. Ему был 81 год.
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