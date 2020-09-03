Срок следствия по делу Сергея Фургала, по сведениям источника ТАСС, продлен до февраля

Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство следствия, которое просит оставить бывшего Хабаровского губернатора в СИЗО Лефортово еще как минимум на три месяца. Предполагается, что нынешнее заседание, как и предыдущее, будет закрыто для прессы, — отмечает агентство. Сергей Фургал обвиняется в убийствах двух предпринимателей в Хабаровске 16-летней давности. Акции протеста в поддержку бывшего губернатора не утихают в Хабаровске уже почти два месяца.