Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате лесных пожаров пострадали 46 человек, есть один погибший, — передает ТАСС. По данным МЧС, огнем повреждены 15 жилых домов, режим чрезвычайной ситуации объявлен в трех районах области. Пожар тушат более 400 спасателей, задействована авиация.
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