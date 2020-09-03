Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате лесных пожаров пострадали 46 человек, есть один погибший, — передает ТАСС. По данным МЧС, огнем повреждены 15 жилых домов, режим чрезвычайной ситуации объявлен в трех районах области. Пожар тушат более 400 спасателей, задействована авиация.