К списку стран, с которыми возобновилось авиасообщение, добавились еще три

Популярные курортные направления снова открыты для тех, кто сейчас планирует свои отпуска. Премьер-Министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении регулярных рейсов в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы. Решение принято на основе рекомендаций оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Динамика прироста новых случаев в этих странах остается в границах допустимого. С сегодняшнего дня в Египет будут отправляться 3 рейса в неделю и по два в Эмираты и на Мальдивы. Кроме того, объявлено и о том, что с 2 до четырех увеличивается количество самолетов, которые будут летать в Швейцарию. Таким образом список стран, куда россияне могут отправиться, расширился до 7. Ранее были открыты Великобритания, Танзания, Турция и Швейцария. Россия приостановила международное авиасообщение в конце марта.