Западная пресса выражает уверенность, что за отравлением Алексея Навального стоит российское государство

Британская газета The Guardian пишет, что яд «Новичок», которым был отравлен Алексей Навальный – это визитная карточка Москвы. Издание подчеркивает, что речь идет о химическом оружии, которое разрабатывали во время Холодной войны еще советские ученые. В публикации говорится, что, используя «Новичок» в качестве послания, Москва угрожает и выражает демонстративное презрение по отношению как к Западу, так и к непримиримым критикам президента Владимира Путина внутри страны. В свою очередь немецкий журнал Der Spiegel пишет, что немецкому правительству теперь нужно определиться с тем, как вести дела с Россией, которая, по мнению издания, продолжает превращаться в государство-изгой. О том, что политик Алексей Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок» объявили накануне в немецком правительстве. Германия настаивает на скорейшем расследовании, — заявил глава МИДа Хайко Маас, перевод ТАСС. В Кремле подчеркивают, что до вывоза Алексея Навального в Берлин никаких отравляющих веществ обнаружено не было.