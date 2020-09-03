Компания SpaceX намерена сегодня вывести на орбиту новую группу спутников проекта Starlink

Это еще 60 аппаратов. Орбитальная группировка компании Илона Маска уже насчитывает более 650 спутников. Всего планируется запустить до 30 тысяч космических аппаратов для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечивать доступ в интернет в любой точке планеты.